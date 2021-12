Covid: la Sicilia resiste

Sono 1.410 (-13) i nuovi casi di Covid in Sicilia rilevati all’esame di 35.091 test, l’incidenza diminuisce: dal 4,4% al 4%. L’isola scende all’ottavo posto in Italia per numero di nuovi contagi, al primo posto c’è la Lombardia con 10.569 casi. Attualmente sono ricoverati in terapia intensiva 73 (ieri 67) pazienti con 10 nuovi ingressi giornalieri, i ricoverati con sintomi sono 561, i guariti 963. I decessi sono 17 (tutti relativi ai giorni precedenti) che portano il totale dei morti per Covid in Sicilia a 7.381.

Questo il dettaglio per province: Catania 386, Palermo 203, Messina 193, Siracusa 180, Caltanissetta 152, Trapani 144, Enna 124, Ragusa 57, Agrigento 11.

In Italia sono 36.293 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore (ieri 30.798). Sono invece 146 le vittime in un giorno, 7 in meno di ieri. Sono 402.729 gli attualmente positivi, 18.585 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.472.469 mentre le vittime sono 136.077. I dimessi e i guariti sono invece 4.933.663, con un incremento di 17.595 rispetto a ieri.

Effettuati 779.303 tamponi molecolari e antigenici. Ieri erano stati 851.865. Il tasso di positività è al 4,6%, in aumento rispetto al 3,6% di ieri. Sono 1.010 i pazienti in terapia intensiva, 2 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 92. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 8.544, ovvero 163 in più rispetto a ieri.