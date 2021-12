I “Lupi” fiutano la droga sotto l’ascensore

CATANIA – Offensiva della “Squadra Lupi” del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Catania contro il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività info investigativa dei carabinieri si è concentrata nel quartiere di San Cristoforo, dove in un vecchio palazzo di via Del Principe erano arrivate segnalazioni di un’attività di spaccio.

Dopo un’accurata ricerca nei pressi di quell’edificio, i militari hanno rinvenuto ben 4 confezioni di pregiata marijuana tipo “skunk” per un peso complessivo di 4 chili e mezzo. La droga era nascosta nel vano ascensore. Sono in corso indagini per risalire agli spacciatori.