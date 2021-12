I ladri erano catanesi

CATANIA – Ieri mattina a Catania i carabinieri di Messina hanno arrestato due catanesi di 55 e 56 anni, già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, ritenuti autori di due furti consumati nel novembre scorso a Messina.

A distanza di poco tempo l’una dall’altra sono state portate via una Fiat 500 Abarth e una Fiat 500 parcheggiate in vie centrali del capoluogo. Decisivi i sistemi di videosorveglianza: sono state passate al setaccio oltre 4.500 targhe, tutte compatibili con quella che poi è stata attribuita ai due arrestati, abbinata al veicolo col quale si spostavano da Catania a Messina per portare a compimento i furti.

I due uomini, uno dei quali sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora, sono stati rintracciati nelle proprie abitazioni dell’hinterland catanese e portati rispettivamente nel carcere di Piazza Armerina e in quello etneo di Piazza Lanza.