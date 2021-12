Filippi vuole il bis

“Il Catania è un’ottima squadra, gioca molto bene e ha un’arma in più: l’orgoglio. I rossazzurri vanno elogiati per il lavoro che stanno svolgendo in quelle condizioni. Mi piacerebbe ripetere la prestazione dello scorso anno, quando cominciai la mia avventura sulla panchina del Palermo, ma servirà il 120%”. Giacomo Filippi, allenatore dei rosanero, presenta così il derby di domenica al Massimino.

“Sappiamo che è una partita speciale – aggiunge Filippi – per noi, per la città e per i tifosi. Ci giochiamo tanto. Dobbiamo essere consapevoli di dover fare una grande prestazione. Moro? Sta facendo vedere grandi cose, ma non c’è solo lui, il Catania è un collettivo di alto livello. Tifosi? Mi piacerebbe vedere sempre gli spalti gremiti, sarebbe stato bello vedere presenti entrambe le tifoserie. Avere tutto lo stadio contro ci caricherà di più”.