“Ero andato in farmacia”: carabinieri lo arrestano

PATERNO‘ (CATANIA) – Un uomo di 33 anni, residente a Paternò, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri perché ritenuto responsabile di evasione. I militari dell’Arma avevano ricevuto l’incarico di verificare la presenza di un detenuto agli arresti domiciliari in viale dei Platani, in quanto il sistema di rilevamento del suo braccialetto elettronico aveva segnalato l’allontanamento dall’abitazione.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno appreso dalla moglie del detenuto che il marito si era assentato per procurarle un farmaco e hanno tentato di localizzarlo fino a quando una mezz’oretta, privo di farmaci, lo hanno notato mentre faceva rientro a casa.

Il giudice ha confermato gli arresti domiciliari in attesa delle future determinazioni dell’Autorità giudiziaria.