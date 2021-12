Palermo, buoni spesa per famiglie disagiate

“Grazie ai fondi assegnati al Comune di Palermo dalla Regione Siciliana sui fondi del Poc Sicilia 2014/2020, sarà riattivata l’erogazione dei sussidi alimentari per le famiglie in situazione di disagio socio-economico anche a causa dell’emergenza socio-sanitaria da Covid-19”. Lo scrive in una nota l’assessore alla Cittadinanza solidale Maria Mantegna.

Da lunedì 20 dicembre sarà possibile presentare la richiesta di buoni spesa, utilizzando la procedura on-line sul sito: https://protezionecivile.comune.palermo.it/protezione-civile-covid19-centrale-unica-aiuti.php.

Le domande per il primo mese andranno presentate dal titolare della scheda anagrafica, capofamiglia, entro il 31/12/2021 (https://www.comune.palermo.it/palermo-informa-dettaglio.php?tp=2&id=33469#).

La presentazione delle domande continuerà nei mesi successivi fino a esaurimento dei fondi assegnati al Comune, secondo i termini e le condizioni dell’Avviso pubblico approvato con la D.D. 13411 del

14/12/2021 (https://www.comune.palermo.it/js/server/uploads/_17122021081048.pdf).

Nei prossimi giorni sarà erogata anche la quota parte dell’ultima mensilità dei sussidi alimentari richiesti durante il precedente Avviso pubblico del 22/03/2021.