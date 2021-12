Donna muore in un incidente sulla tangenziale

MESSINA – Ancora un incidente mortale sulla tangenziale di Messina. A perdere la vita è stata una donna di 68 anni, della quale non sono state fornite le generalità. L’incidente si è verificato poco dopo le 13 all’altezza dello svincolo di Messina centro, in direzione Tremestieri. La vittima viaggiava a bordo di una Fiat Punto che sarebbe rimasta coinvolta in un tamponamento, le cui cause sono in fase di accertamento. Tre i feriti.

Sul posto, oltre ad un’ambulanza del 118 che ha constatato il decesso, sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia stradale di Messina che ha avviato le indagini e disciplinato il traffico. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità.