Insospettabile custodiva oltre 8 chili di droga

CATANIA – Una 36enne è stata arrestata in flagranza di reato dai carabinieri: è ritenuta gravemente indiziata di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari sono entrati in azione in via Giuseppe Macherione, nel popoloso rione di Picanello, attendendo il momento propizio per introdursi nell’abitazione della donna. La 36enne, in compagnia del figlio, ha subito manifestato segni di un evidente nervosismo, acuitosi quando i militari le hanno chiesto se detenesse droga in casa.

A quel punto la donna, per cercare di limitare strascichi giudiziari, ha indicato ai militari un ripostiglio ricavato nel sottoscala, dove sono stati trovati alcuni borsoni ed un trolley al cui interno c’erano otto chilogrammi e mezzo di marijuana tipo Skunk e Amnesia, l’immancabile materiale per il confezionamento delle dosi ed una macchina per realizzare il sottovuoto.

Il contenuto del principio attivo della droga sequestrata, sottoposta ad analisi quantitative, è risultato sufficiente per la suddivisione in oltre 45 mila dosi. La donna è stata richiusa nel carcere di piazza Lanza.