Derby, subito via alla prevendita

Partirà martedì 7 dicembre alle 15, in abbondante anticipo rispetto alle settimane precedenti, la prevendita per il prossimo match interno del Catania. Non una partita qualunque ma l’atteso derby di Sicilia con il Palermo, in programma domenica al Massimino alle 14.30.

Nella circostanza, la società rossazzurra ha deciso di proporre due tipi di agevolazioni per i tifosi. A spiegare quali è l’amministratore unico Sergio Santagati: “Crediamo che i nostri tifosi meritino un’attenzione costante e concreta, così anche in questa circostanza abbiamo individuato alcune soluzioni mirate nella speranza di poter registrare un’affluenza che dia un’ulteriore spinta alla squadra, molto legata ai sostenitori. Abbiamo disposto per i biglietti della categoria “intero” un prezzo minore, rispetto a quello fissato nelle prime sette gare interne del campionato, e abbiamo previsto un tagliando “ridotto” per i settori più capienti del nostro stadio. Si tratta di una promozione pensata per le famiglie ma in realtà alla portata di tutti”.

Queste le tariffe dei biglietti. Ridotto (under 15, over 65, donne): curve 5 euro, tribuna B 10, tribuna A 15. Intero: curve 10 euro, tribuna B 15, tribuna A 20, tribuna elite 45. La vendita per il settore ospiti resta sospesa in attesa delle determinazioni delle autorità competenti.