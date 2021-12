Covid: leggero calo in Sicilia

Aumentano i test per il Covid, aumentano i nuovi casi. Su 32.170 tamponi, 975 in Sicilia sono risultati positivi (ieri erano stati 505 su poco meno di 15.000). L’Isola è al settimo posto in Italia (al primo c’è il Veneto con 2.960). Scende invece il tasso di positività, dal 3,3 al 3%. Dieci i decessi (5 dei quali si riferiscono a domenica scorsa), 558 i guariti. Negli ospedali sono ricoverate 377 persone (+15), delle quali 46 in rianimazione (+1).

Questa la divisione dei nuovi contagiati per provincia: 284 a Catania, 213 a Messina, 123 a Palermo, 111 ad Agrigento, 86 a Trapani, 76 a Caltanissetta, 48 a Siracusa, 20 a Ragusa, 14 a Enna.

In tutta Italia sono 15.756 i nuovi positivi. Ieri erano stati 9.503. Sono 99 le vittime in un giorno, ieri erano state 92. Effettuati 695.136 test (ieri 301.560), il tasso di positività è al 2,2%, in calo rispetto al 3,1% di ieri.

Sono 776 i pazienti in terapia intensiva, 33 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 89. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.078, ovvero 199 in più rispetto a ieri. Sono 240.894 gli attualmente positivi, 5.059 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.134.318, i morti 134.386. I dimessi e i guariti sono 4.759.038, con un incremento di 10.584 rispetto a ieri.