Covid: incidenza stabile in Sicilia

Sono 608 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia rilevati all’esame di 13.905 test effettuati, il tasso di incidenza scende al 4,4% (ieri al 4,5%). L’Isola stabilmente al settimo posto in Italia per numeri di nuovi contagi, prima la Lombardia con 2.576 casi. Si registrano altri 6 decessi che portano il numero dei morti per Covid in Sicilia a 7.533. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva, nel report odierno sono 63 (+2) con 3 nuovi ingressi. I ricoveri ordinari sono 528, i guariti 321.

Questo il dettaglio per provincia: Catania 249, Palermo 223, Caltanissetta 72, Caltanissetta 41, Messina 18, Trapani 5, Ragusa, Enna e Siracusa 0