Miccichè chiama Miccichè

“La candidatura di Gaetano Miccichè non esiste, da parte mia è un sogno. Mai nessuno gliel’ha chiesto formalmente e mai ha dato risposta formale quindi. Per me continua a essere un sogno, ogni tanto ne parliamo. Da parte sua nessuna disponibilità fino ad oggi anche perché nessuno glielo ha mai chiesto. E’ una cosa immaginaria”. Così il leader di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, ai cronisti che gli hanno chiesto un commento sull’ipotesi che il manager di Intesa Gaetano Miccichè possa essere il candidato governatore in Sicilia.