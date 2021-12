Covid, in Sicilia ricoveri in crescita

Sono 789 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, ieri erano 618. L’Isola è al sesto posto in Italia (al primo c’è il Veneto con 1.928). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 16.274 test (in netto calo rispetto ai 23.329 di ieri), con il tasso di positività che schizza così dal 2,6 al 4,8%. Due i morti (riferiti a giorni precedenti), 253 i guariti. Negli ospedali sono ricoverate 387 persone (+21), delle quali 48 nei reparti di terapia intensiva (+2).

Questo il dettaglio dei nuovi contagiati in base alle province: 232 a Catania, 210 a Messina, 85 a Palermo, 60 a Trapani, 57 ad Agrigento, 57 a Siracusa, 54 a Caltanissetta, 34 a Ragusa, 0 a Enna.