Punta fucile ai poliziotti ma viene immobilizzato

CATANIA – Un giovane di 22 anni, destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere in aggravamento della misura degli arresti domiciliari, è stato arrestato dalla polizia in un’abitazione del quartiere Cappuccini dov’è stato sorpreso insieme con la compagna.

All’irruzione degli agenti, il giovane ha tentato di impugnare un fucile con colpo in canna, ma è stato subito immobilizzato.

Il giovane, accusato di detenzione illegale di arma da fuoco e munizioni e ricettazione, è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Armerina.