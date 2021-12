Covid: in Sicilia aumentano i ricoveri in terapia intensiva

Sono 1.368 (-154 rispetto a ieri) i nuovi casi di Covid in Sicilia a fronte di 30.836 test effettuati. Il tasso di positività scende al 4,4% (ieri 4,9%). L’Isola resta al settimo posto per numero di nuovi contagi, al primo posto la Lombardia con 6.119 positivi.

Si registrano altri 10 decessi che fanno salire il numero complessivo di morti per coronavirus in Sicilia a 7.339. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva: oggi sono 55 (ieri 48) con 9 nuovi ingressi, 494 sono i ricoverati con sintomi, 601 i guariti.

Questo il dettaglio dei nuovi casi nelle province: Catania 351, Messina 336, Palermo 189, Caltanissetta 115, Siracusa 110, Agrigento 106, Trapani 89, Enna 38, Ragusa 34.