Nel corso del servizio di controllo delle violazioni della normativa sulla sicurezza e sulla salute sui luoghi di lavoro, svolto dai carabinieri di Catania Fontanarossa con i colleghi del Nucleo Ispettorato Lavoro e del Reggimento “Sicilia”, sono stati denunciati due catanesi di 55 e 29 anni, ciascuno titolare di un bar con annesso centro scommesse per non aver sottoposto un loro dipendente, risultato peraltro irregolare, a visita medica preventiva e per non aver provveduto alla sua formazione. La verifica ha comportato l’applicazione di una sanzione pecuniaria nei confronti di entrambi di euro 11.302, oltre alla sospensione dell’attività fino alla regolarizzazione dei lavoratori.

Sono stati dislocati inoltre vari posti di controllo nei principali snodi viari anche con l’utilizzo dinamico di pattuglie di supporto per consentire una maggiore efficacia d’intervento a seguito dei quali sono state controllate 10 persone e verificati 8 veicoli, con successiva contestazione di sanzioni amministrative dell’importo complessivo di euro 6.504 per violazioni al codice della strada, oltre al sequestro ed al fermo di due veicoli. L’attività di controllo si è estesa anche a 21 soggetti sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, per i quali è stata verificata l’osservanza delle prescrizioni imposte.