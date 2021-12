Catania, da febbraio si gioca il sabato

La Lega Pro ha diramato il programma ufficiale delle partite in calendario dalla seconda alla nona giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C. Ecco nel dettaglio le gare del girone C, che da febbraio giocherà di sabato.

2 a GIORNATA RITORNO – 08-09-10 GENNAIO 2022

AVELLINO JUVE STABIA Domenica Ore 17.30

CATANZARO PICERNO Domenica Ore 17.30

FIDELIS ANDRIA CATANIA Domenica Ore 17.30

MONOPOLI TURRIS Lunedì Ore 21.00

MONTEROSI TUSCIA BARI Domenica Ore 17.30

PAGANESE LATINA Domenica Ore 17.30

PALERMO ACR MESSINA Domenica Ore 17.30

POTENZA FOGGIA Domenica Ore 17.30

TARANTO CAMPOBASSO Domenica Ore 17.30

VIBONESE VIRTUS FRANCAVILLA Domenica Ore 17.30

3a GIORNATA RITORNO – 15-16-17 GENNAIO 2022

ACR MESSINA MONOPOLI Domenica Ore 17.30

BARI PICERNO Domenica Ore 17.30

CAMPOBASSO MONTEROSI TUSCIA Domenica Ore 17.30

CATANIA PAGANESE Domenica Ore 17.30

JUVE STABIA VIBONESE Domenica Ore 17.30

LATINA AVELLINO Domenica Ore 17.30

PALERMO TARANTO Domenica Ore 17.30

POTENZA CATANZARO Domenica Ore 17.30

TURRIS FOGGIA Domenica Ore 17.30

VIRTUS FRANCAVILLA FIDELIS ANDRIA Domenica Ore 17.30

4a GIORNATA RITORNO – 22-23-24 GENNAIO 2022

AVELLINO MONOPOLI Domenica Ore 17.30

BARI CATANIA Domenica Ore 17.30

CAMPOBASSO JUVE STABIA Domenica Ore 17.30

CATANZARO PALERMO Lunedì Ore 21.00

FOGGIA LATINA Domenica Ore 17.30

MONTEROSI TUSCIA POTENZA Domenica Ore 17.30

PICERNO TURRIS Domenica Ore 17.30

TARANTO PAGANESE Domenica Ore 17.30

VIBONESE FIDELIS ANDRIA Domenica Ore 17.30

VIRTUS FRANCAVILLA ACR MESSINA Domenica Ore 17.30

5a GIORNATA RITORNO – 29-30-31 GENNAIO 2022

ACR MESSINA PICERNO Domenica Ore 17.30

CATANIA CATANZARO Domenica Ore 17.30

FIDELIS ANDRIA CAMPOBASSO Domenica Ore 17.30

JUVE STABIA FOGGIA Lunedì Ore 21.00

LATINA TARANTO Domenica Ore 17.30

MONOPOLI VIRTUS FRANCAVILLA Domenica Ore 17.30

PAGANESE BARI Domenica Ore 17.30

PALERMO MONTEROSI TUSCIA Domenica Ore 17.30

POTENZA AVELLINO Domenica Ore 17.30

TURRIS VIBONESE Domenica Ore 17.30

6a GIORNATA RITORNO – 05-06-07 FEBBRAIO 2022

BARI ACR MESSINA Sabato Ore 17.30

CAMPOBASSO PALERMO Sabato Ore 17.30

CATANZARO AVELLINO Sabato Ore 17.30

FOGGIA FIDELIS ANDRIA Domenica Ore 17.30

JUVE STABIA LATINA Domenica Ore 17.30

MONTEROSI TUSCIA TARANTO Sabato Ore 17.30

PICERNO MONOPOLI Sabato Ore 17.30

TURRIS CATANIA Sabato Ore 17.30

VIBONESE PAGANESE Sabato Ore 17.30

VIRTUS FRANCAVILLA POTENZA Sabato Ore 17.30

7a GIORNATA RITORNO – 12-13-14 FEBBRAIO 2022

ACR MESSINA FOGGIA Sabato Ore 17.30

AVELLINO MONTEROSI TUSCIA Sabato Ore 17.30

CATANIA PICERNO Sabato Ore 17.30

FIDELIS ANDRIA CATANZARO Sabato Ore 17.30

LATINA TURRIS Sabato Ore 17.30

MONOPOLI BARI Sabato Ore 17.30

PAGANESE CAMPOBASSO Sabato Ore 17.30

PALERMO JUVE STABIA Sabato Ore 17.30

POTENZA VIBONESE Sabato Ore 17.30

TARANTO VIRTUS FRANCAVILLA Sabato Ore 17.30

8a GIORNATA RITORNO – 15-16-17 FEBBRAIO 2022

CAMPOBASSO MONOPOLI Martedì Ore 18.00

CATANZARO PAGANESE Martedì Ore 18.00

FIDELIS ANDRIA POTENZA Martedì Ore 18.00

FOGGIA PALERMO Martedì Ore 18.00

JUVE STABIA CATANIA Martedì Ore 18.00

MONTEROSI TUSCIA ACR MESSINA Martedì Ore 18.00

PICERNO LATINA Martedì Ore 18.00

TURRIS BARI Martedì Ore 18.00

VIBONESE TARANTO Martedì Ore 18.00

VIRTUS FRANCAVILLA AVELLINO Martedì Ore 18.00

9a GIORNATA RITORNO – 19-20 FEBBRAIO 2022

ACR MESSINA POTENZA Sabato Ore 17.30

AVELLINO FIDELIS ANDRIA Sabato Ore 17.30

BARI CAMPOBASSO Sabato Ore 17.30

CATANIA VIRTUS FRANCAVILLA Sabato Ore 17.30

LATINA VIBONESE Sabato Ore 17.30

MONOPOLI FOGGIA Sabato Ore 17.30

PAGANESE MONTEROSI TUSCIA Sabato Ore 17.30

PALERMO TURRIS Sabato Ore 17.30

PICERNO JUVE STABIA Sabato Ore 17.30

TARANTO CATANZARO Sabato Ore 17.30