Canapa light per industrie venduta anche a privati

La guardia di finanza di Catania ha sequestrato a Calatabiano oltre 260 kg di infiorescenze di canapa indica sativa e resina estratta e ha denunciato il responsabile di un’azienda catanese. Le fiamme gialle hanno individuato nelle vicinanze del fiume Alcantara l’azienda dedita alla coltivazione di canapa indica sativa che su un sito internet metteva in vendita diverse tipologie di inflorescenze e resine provenienti dalla coltivazione di canapa light.

L’azienda ha un terreno di circa 7 mila mq, destinato alla coltivazione delle piante di canapa, e un immobile utilizzato come laboratorio e deposito delle piante raccolte. L’analisi della documentazione contabile, se da un lato ha permesso di acclarare la liceità della coltivazione – destinata a scopi industriali o agroalimentari – dall’altro ha evidenziato la ripetuta cessione di quantitativi di infiorescenze di canapa (nell’ordine di 100/200 grammi per volta) a privati cittadini, al di fuori delle finalità autorizzate e pertanto in violazione della normativa sulle sostanze stupefacenti.