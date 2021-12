Allerta gialla in Sicilia

Temporali, venti e neve anche a quote basse. Non c’è pace per l’Italia meridionale interessata da una serie di perturbazioni alimentate da aria fredda e sospinte da correnti di libeccio che colpiscono soprattutto le regioni tirreniche (allerta arancione in Campania). Le previsioni meteo annunciano un’altra ondata di maltempo con un week end instabile e possibili precipitazioni specie nel versante tirrenico dell’isola. Intensi rovesci potrebbero quindi verificarsi tra le province di Messina e Palermo.

Per questo motivo, il dipartimento di Protezione civile regionale ha emesso un avviso di allerta gialla fino alle 24 di oggi.

Situazione simile anche per la giornata di domani anche se il maltempo dovrebbe risparmiare il versante sud-orientale della Sicilia. Da lunedì s’intensificherà il freddo con un ulteriore calo delle temperature.