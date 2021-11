Test Covid in locali non idonei, denunciata farmacia

Carabinieri del Nas Ragusa hanno denunciato i titolari di una farmacia di Priolo Gargallo, nel Siracusano, per inottemperanza alle norme di sicurezza nell’esecuzione dei tamponi rapidi.

Dagli accertamenti è emerso che i locali e i dispositivi individuali utilizzati durante i prelievi non erano idonei. Il direttore generale dell’Asp di Siracusa, dopo la segnalazione dei Nas, ha disposto la sospensione immediata dell’esecuzione dei test antigenici rapidi nella farmacia, fino a una nuova riorganizzazione ed in attesa di verifiche da parte degli ispettori. Al titolare della farmacia sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per un ammontare di 2.000 euro.