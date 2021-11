“Riprendiamoci i punti buttati via”

Conferenza stampa dell’allenatore del Catania, Francesco Baldini, alla vigilia della partita in trasferta contro il Taranto, in programma domenica alle 14.30.

SQUADRA. “Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché mi mettono in difficoltà nelle scelte. Avevamo bisogno di una settimana tipo per lavorare. Restano fuori lo squalificato Russotto e i lungodegenti Piccolo e Pinto: nella prossima settimana dovrebbero riaggregarsi al gruppo”.

MORO. “Un ragazzo che ha fatto 13 gol in 11 partite è importante per qualsiasi squadra. E’ pronto per riprendersi il posto. Tandem con Sipos? Ci stiamo ragionando, ma è anche vero che i centrocampisti stanno molto bene”.

TARANTO. “Ha la sua forza nel fattore campo. E’ difficile fargli gol”.

SITUAZIONE SOCIETA’. “Non la vivo, vivo il campo. Riusciamo a scindere le due cose. Con i ragazzi si parla di partita. La recente pronuncia del tribunale? Saremmo dei bugiardi se dicessimo che non leggiamo e non ascoltiamo, ma sappiamo separare i due aspetti. Il giorno della decisione abbiamo svolto il nostro miglior allenamento. I ragazzi sono molto concentrati sul campo. Non concedo distrazioni, non sono ammissibili. Dobbiamo riprenderci i punti persi per strada. E’ innegabile che abbiamo buttato via posizioni in classifica per degli errori, ma gli errori fanno crescere: Ercolani, dopo la partita di domenica, credo che ora sia un giocatore diverso. Si impara così”.