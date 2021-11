Preso recordman di rapine

CATANIA – Un uomo di 40 anni, Giovanni Piacente, è stato arrestato dalla polizia perché ritenuto l’autore in pochi giorni di sei rapine aggravate dall’utilizzo di armi, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Obiettivo delle rapine, principalmente commesse con il medesimo modus operandi nel quartiere di Picanello, sono stati supermercati e farmacie.

Dopo una rapina in una farmacia il malvivente era stato bloccato da alcuni agenti a bordo di un’auto, ma era riuscito a sfuggire alla cattura. Durante una perquisizione nella sua abitazione gli agenti hanno sequestrato gli indumenti indossati per la commissione di alcune rapine. Per alcuni colpi l’uomo avrebbe usato uno scooter risultato rubato, che è stato ritrovato e riconsegnato al proprietario.