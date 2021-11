PEDARA (CATANIA) – In esecuzione di un provvedimento per l’esecuzione di pena detentiva emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura di Catania, i carabinieri hanno arrestato Nunzio Di Fazio, 41 anni. L’uomo, già agli arresti domiciliari, era stato arrestato il 15 dicembre del 2019 per un furto di ruote a Sant’Agata Li Battiati. Di Fazio dovrà scontare 2 anni e 2 mesi di reclusione con applicazione del braccialetto elettronico.