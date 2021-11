CORLEONE (PALERMO) – Un cedimento del manto stradale si è verificato sulla Strada provinciale 4 che collega Corleone a San Cipirello. A causa delle abbonanti piogge si è aperta una voragine nei pressi del chilometro 18. La strada è stata chiusa al traffico in attesa degli interventi di manutenzione. Sono diverse le strade provinciali che hanno restringimenti o interruzioni provocate dalle forti piogge che si sono abbattute in questi mesi in Sicilia.

C’è la Sp 38 che collega Palermo a Belmonte Mezzagno chiusa per la frana che ha danneggiato la galleria paramassi. Ancora la provinciale che collega Caccamo a Roccapalumba dove si è aperta una voragine. In questo caso c’è un restringimento di carreggiata. (ANSA).