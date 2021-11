Ruba collana in aeroporto, denunciato chef catanese

CATANIA – La Polizia di frontiera di Catania ha denunciato un passeggero di 40 anni, in partenza dall’aeroporto Fontanarossa per Venezia, per furto aggravato. Il quarantenne, di professione chef, si è impossessato di una collana dimenticata nella vaschetta adibita ai controlli da una catanese anche lei in partenza. Visto il gioiello, anziché consegnarlo a personale della sicurezza, l’ha preso e si è imbarcato su un volo diretto a Venezia. Una volta individuato dagli agenti, raggiunto nel suo domicilio ha ammesso i fatti e riconsegnato la collana.