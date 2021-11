Una ragazza di 23 anni è morta in ospedale a Palermo dopo un malore in casa a San Martino delle Scale. La giovane era molto nota negli ambienti sportivi perchè fin da ragazzina ha giocato a calcio. Nel settembre scorso il fratello della giovane, di 25 anni, era stato trovato morto in casa a Favignana (Trapani), dove si trovava per lavorare nella stazione estiva. Avrebbe avuto un malore esattamente come la sorella. I familiari dopo la morte del giovane ipotizzarono un collegamento col vaccino anticovid. Entrambi i fratelli non avevano mai sofferto di patologie ed erano sportivi.