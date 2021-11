Covid: Catania a quota 102

Sono 372 (ieri 392) i nuovi casi di Covid in Sicilia su 25.266 test esaminati. Il tasso di incidenza sale all’1,4% (ieri 1,1%). L’Isola è al settimo posto in Italia per numero di contagi, al primo posto la Lombardia con 745 casi. Attualmente sono ricoverati in terapia intensiva 37 pazienti (-3) con un nuovo ingresso giornaliero, i ricoveri ordinari sono 302.

Si contano altre 4 vittime, registrate oggi ma avvenute tra il 2 e 3 novembre, che portano il totale dei morti per Coronavirus in Sicilia a 7.033. Gli attuali positivi sono 7.467 con un decremento di 66 casi.

Questo il dettaglio per provincia: Catania 102, Messina 91, Siracusa 75, Trapani 37, Palermo 26, Agrigento 14, Enna 11, Caltanissetta 10, Ragusa 6.

Complessivamente in Italia sono 5.905 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 5.188. Sono invece 59 le vittime in un giorno (ieri 63). Sono 514.629 i tamponi molecolari e antigenici effettuati (ieri 711.311). Il tasso di positività è all’1,1%, in lieve aumento rispetto all’0,7% di ieri. Sono invece 383 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 2 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 36 (ieri 31). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.045, ovvero 16 in più rispetto a ieri