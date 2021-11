Nicolosi dice addio a Salvatore

NICOLOSI (CATANIA) – Chiesa stracolma a Nicolosi per il funerale di Salvatore Laudani, il 47enne volontario del Soccorso alpino e speleologico morto sull’Etna durante un’operazione di salvataggio. Tanta gente pure in piazza, nel paese che oggi ha proclamato il lutto cittadino. Presente alla cerimonia il governatore siciliano Nello Musumeci.

Domenica scorsa Laudani ha partecipato a un’operazione per soccorrere un escursionista oltre 2.000 metri di quota, in mezzo a una bufera. Rientrando si è accasciato, si ipotizza per un malore dovuto allo sforzo. Lascia moglie e due figli.

“Siamo sconvolti – dice il sindaco Angelo Pulvirenti -, era conosciuto e ben voluto da tutti”. Tanti sui social i messaggi di cordoglio e commozione nella pagina del Soccorso alpino. “Non ha esitato – afferma chi lo conosceva – a mettere in gioco la sua vita per salvarne un’altra”.