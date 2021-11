Malagò a Catania premia gli olimpionici

C’era anche il presidente del Coni a premiare gli olimpionici siciliani. Giovanni Malagò si è presentato al Palaregione di Catania e ha consegnato un riconoscimento alle atlete etnee Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo, entrambe medaglia di bronzo a Tokyo nella nella spada a squadre.

Premiati, seppure assenti per impegni agonistici, anche Luigi Busà, oro nel karate, Daniele Garozzo, argento nel fioretto, e Antonino Pizzolato, bronzo nei pesi. Riconoscimento, come tecnico, pure al catanese Filippo Di Mulo, responsabile velocità della Federazione italiana atletica leggera e allenatore della staffetta 4×100 medaglia d’oro ai Giochi.

“Ci inorgoglisce – ha detto Malagó – poter celebrare le eccellenze territoriali. Stiamo vivendo un anno strepitoso, grazie anche ai vostri successi. Penso alle cinque medaglie olimpiche di Busà, Garozzo, Fiamingo, Santuccio e Pizzolato e all’apporto di Filippo Di Mulo per la vittoria della 4×100. Fotogrammi indelebili, che vanno a impreziosire il palmares di tutti i tempi. Ci sono tanti motivi di soddisfazione e di ottimismo, anche in chiave prospettiva, per coniugare le certezze legate all’impiantistica alla vocazione sportiva e alla bellezza di questa terra fantastica”. Il presidente del Coni, accompagnato dal governatore Nello Musumeci, ha suggerito di puntare alle spiagge come luoghi attrezzati per lo sport.