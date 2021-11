Macchinari di provenienza sospetta: denunciato

CATANIA – Un trentenne di Catania è stato denunciato dai carabinieri per ricettazione. L’equipaggio del nucleo radiomobile, intorno alle 3 del mattino, era impegnato in un servizio di perlustrazione nel quartiere di San Giovanni Galermo quando l’attenzione si è soffermata su una Volkswagen Golf con due uomini a bordo, incrociata lungo la via Galermo.

Alla vista dei militari dell’Arma, il conducente della Golf ha effettuato una strana manovra nel tentativo di sfuggire ai controlli. A seguito della successiva ispezione, i carabinieri hanno rinvenuto un’affettatrice per salumi ed un’impastatrice, entrambe di uso professionale. Il trentenne ha riferito che i macchinari erano destinati al proprio padre, panificatore di professione, il quale ha però negato la circostanza riferita dal giovane ai carabinieri.