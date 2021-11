Ladri di pneumatici arrestati a Misterbianco

MISTERBIANCO (CATANIA) – Un 26enne ed un 46enne, entrambi di Misterbianco, sono stati arrestati in flagranza di reato perché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.

Un cittadino animato da senso civico intorno alla mezzanotte ha avvisato telefonicamente il 112 della presenza di due persone che stavano armeggiando su una Fiat 500 parcheggiata in via Italo Svevo.

La pattuglia dei carabinieri è riuscita ad arrivare in men che non si dica trovando i due che proprio in quel momento, vista la loro inaspettata “sgradita” visita, erano saliti sulla loro Fiat Punto di colore bianco dirigendosi verso la via Etna.

I militari dell’Arma hanno subito bloccato l’auto e dopo una perquisizione hanno rinvenuto sul sedile posteriore dell’autovettura un crick idraulico, una chiave a croce e, manco a dirlo, una ruota che i due avevano appena smontato dalla 500. Il giudice ha convalidato l’arresto disponendo i domiciliari per entrambi.