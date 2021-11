Lite e tentata rapina nel pub catanese

CATANIA – Ieri sera la polizia di Catania ha arrestato un 38enne pregiudicato, S. A., per tentata rapina aggravata. I poliziotti sono intervenuti n seguito a una segnalazione telefonica da parte del proprietario di una birreria di via Auteri. Il 38enne, con un complice in corso di identificazione, ha tentato di rapinare il figlio del titolare del pub, che era intervenuto per calmarli mentre stavano aggredendo verbalmente un cliente del locale.

Il 38enne e il complice, armati di un cacciavite e di una grossa catena, hanno minacciato il giovane chiedendo di consegnargli 50 euro. Il giovane, approfittando di un momento di distrazione dei due, è riuscito a chiudere la porta del locale e allertare il padre che a sua volta ha chiamato il 112. I due hanno tentato di forzare la porta della birreria ma nel frattempo sono arrivate le volanti.