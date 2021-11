Lite davanti a un pub, pregiudicato spara in aria

MELILLI (SIRACUSA) – I carabinieri di Melilli e Augusta hanno arrestato un pregiudicato di Priolo Gargallo per aver esploso un colpo di pistola in aria durante rissa in un pub di Melilli. Domenica sera due giovani, dopo aver discusso animatamente, erano passati alle vie di fatto davanti al pub. Visionando i sistemi di videosorveglianza della zona, i militari hanno accertato che tra i due vi era stata una lite con schiaffi e spintoni e uno dei due, dopo essere caduto a terra, ha estratto una pistola sparando un colpo in aria.

Riconosciuto l’autore, i militari si sono recati a casa sua dove hanno trovato, nascosta sul tetto di un casolare adibito a magazzino, una pistola a salve, mod. 92, calibro 9 mm, simile a quella in dotazione alle forze dell’ordine. All’interno dell’arma, modificata e in grado di esplodere munizioni, c’era un caricatore con un colpo. L’uomo è stato arrestato per detenzione illegale di una pistola a salve modificata e per avere esploso un colpo, con l’aggravante di avere commesso il fatto in un luogo in cui erano presenti molte persone e sulla pubblica via. L’arrestato, che già era sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia, è stato portato nella casa circondariale di Siracusa Cavadonna.