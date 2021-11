Mare forza 6, Eolie isolate

LIPARI – Le Eolie, sferzate dal vento, sono isolate: per il mare forza sei aliscafi i traghetti sono rimasti bloccati nei porti. A Milazzo in attesa di potere partire per l’arcipelago ci sono numerosi residenti, lavoratori pendolari, tra loro medici e docenti, e camion carichi di derrate alimentari. Ieri ha viaggiato solo il traghetto Bridge della Siremar che ha fatto una corsa di andata e ritorno da Milazzo per Vulcano, Lipari e ritorno, senza riuscire a raggiungere Salina.

Disagi si cominciano a registrate soprattutto nelle isole minori che da più giorni sono prive di collegamenti. Sull’arcipelago delle Eolie soffiano raffiche di vento provenienti da ovest-nord-ovest procurando anche danni all’agricoltura nelle zone alte, soprattutto a vigneti e a piantagioni. Nella baia di Lipari si sono rifugiate due navi cisterna della Marnavi di Lipari, mentre la nave dei rifiuti continua a essere ferma nella banchina di Sottomonastero.