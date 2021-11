MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – La polizia ha arrestato due pregiudicati mazaresi di 70 e 53 anni accusati di spaccio di droga.

In casa di uno dei due sono stati trovati 55 chili di hashish, suddivisi in 34 panetti e 73 involucri rivestiti da gomma. Al momento dell’arrivo degli agenti uno dei due arrestati ha cercato di buttar via la droga.