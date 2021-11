In balia delle onde per 5 ore: salvato surfista

POZZALLO (RAGUSA) – Un uomo che per oltre 5 ore è rimasto in balia delle onde, alte un metro e mezzo, attaccato al suo kitesurf nel mare del Ragusano è stato soccorso da personale della guardia costiera intervenuta con motovedette da Pozzallo e un elicottero da Catania. Le operazioni di ricerca sono state avviate nel primo pomeriggio di ieri e si cono concluse dopo le 22.15 quando l’uomo è stato avvistato dall’equipaggio dell’elicottero al largo di baia Granelli in evidente stato di difficoltà e aggrappato al surf.

Un militare specializzato nei soccorsi aerei si è lanciato dal velivolo, lo ha agganciato a un verricello che lo ha trasferito a bordo della motovedetta CP2113, che nel frattempo era giunta sul punto di recupero dell’uomo che poi è stato condotto al porto di Pozzallo. Il surfista, visibilmente stanco e in leggero stato di ipotermia, è stato affidato alle cure del personale medico del 118.