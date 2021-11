Ferisce la sua ragazza, trovato morto in ospedale

PALERMO – Era ricoverato al Policlinico di Palermo dopo essere stato accusato di avere ferito la sua ragazza di 22 anni al volto e alle braccia, forse con un coltello da cucina, durante una lite in casa. Il giovane, di 23 anni, durante la lite si era ferito alla mano ed era stato portato all’ospedale, la sua fidanzata era stata ricoverata all’ospedale Civico.

Durante il ricovero nel corso dei controlli da parte della polizia di stato il giovane non era stato trovato in reparto. Erano iniziate le ricerche che sono terminate oggi quando qualcuno ha notato un corpo sul tetto del reparto ospedaliero. Il giovane si sarebbe tolto la vita. Il ferimento è avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Palermo nel quartiere Noce, in via Matteo Silvaggio.