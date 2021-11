I catanesi vogliono un’area fitness nel parco Gioeni

CATANIA – E’ quello della realizzazione di una vasta area attrezzata per lo sport e il tempo libero nel Parco Gioeni il progetto scelto dal 52% di cittadini di Catania, che hanno aderito all’iniziativa di democrazia partecipata dell’Amministrazione Comunale, che ha chiesto di scegliere un’opera da realizzare a Catania in ossequio alla legge regionale che destina il 2% delle somme trasferite, circa 200 mila euro, utilizzando strumenti di coinvolgimento della cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune per Catania.

La consultazione, avviata con un avviso pubblico del sindaco Salvo Pogliese lo scorso 26 ottobre, ha riguardato l’espressione di voto tra quattro progetti di riqualificazione. Tra quelle proposte ha prevalso l’idea di realizzare nel Parco Gioeni un percorso fitness con spazi per esercizi ginnici con attrezzi per la corsa e camminate adatti allo sviluppo della corporeità, sistemando le aree a verde per finalità ludico-sportive, creando una vera e propria palestra all’aria aperta. Il progetto ha totalizzato 1.468 espressioni di preferenza su un totale di 2.835.

“Passeremo subito alla fase operativa – ha detto il sindaco Salvo Pogliese – per cominciare al più presto i lavori nel Parco Gioeni, concretizzando l’iniziativa che i cittadini hanno scelto tra le quattro opzioni sottoposte alla consultazione. Peraltro questo primo intervento che eseguiremo nel più grande polmone verde della città coi fondi regionali della democrazia partecipata sarà seguito da un’altra importante azione di riqualificazione prevista coi fondi comunitari sempre in un’ottica di valorizzazione ambientale e ludico sportiva. Ovviamente terremo conto anche delle altre scelte dai cittadini, provando gradualmente a realizzarle appena possibile, pur con le difficilissime condizioni del dissesto finanziario”.