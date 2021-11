GRAVINA DI CATANIA – Il sindaco di Gravina di Catania, Massimiliano Giammusso, e il vicesindaco con delega alle Manutenzioni e Viabilità Rosario Condorelli comunicano che per la giornata di domani, lunedì 2 novembre 2021 dalle ore 7 alle ore 12, è stato istituito il divieto di transito in via Etnea, nel tratto compreso tra via Paglialunga e via Coviello. Sarà chiuso, sempre dalle 7 alle 12 di domani, anche lo svincolo di accesso alla Tangenziale Ovest in direzione Messina. Il provvedimento è stato adottato per consentire i lavori urgenti di ripristino dell’asfalto della carreggiata interessata, gravemente danneggiata dalle forti precipitazioni del 26 ottobre scorso.

Di seguito i percorsi alternativi individuati per garantire, durante l’esecuzione dei lavori, i collegamenti con la città di Catania, i paesi limitrofi, le percorrenze interne al Comune di Gravina e il transito dei mezzi di soccorso:

Con direzione Nord-Sud – via Etnea, via Quasimodo, via San Paolo e via Etnea (proseguendo per Catania da via Coviello).

Con direzione Sud-Nord – via Etnea proseguendo o per via Coviello, per via San Paolo e da lì per le altre direzioni.

L’accesso alla Tangenziale Ovest in direzione Siracusa sarà possibile utilizzando il sistema di “torna indietro” posto sulla via Etnea, all’altezza della via Paglialunga.