CATANIA – Il punto vaccinale mobile sarà in piazza Università anche nella giornata di domani (2 novembre). La decisione è stata presa dal commissario per l’emergenza Covid, Pino Liberti, di concerto con il sindaco di Catania, Salvo Pogliese. L’iniziativa, voluta dalla presidenza della Regione Siciliana e dall’assessorato della Salute, rientra nell’ambito della vaccinazione di prossimità nei quartieri realizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale catanese. Anche oggi sono stati numerosi i catanesi che hanno deciso di vaccinarsi. Visto l’afflusso di persone, la struttura mobile sarà presente anche domani, sempre dalle 10 alle 19. Non è necessaria la prenotazione. Nel punto mobile è possibile ricevere prime, seconde e terze dosi, ma anche informazioni su sintomi, green pass e quarantena.