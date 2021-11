Discoteca abusiva nel cuore di Catania

CATANIA – La polizia di Catania nella notte del 13 novembre ha svolto dei controlli in un locale del quartiere Borgo-Sanzio. E’ emerso che il presidente di quella che formalmente avrebbe dovuto essere un’associazione dilettantistica l’aveva di fatto trasformata in una discoteca, con biglietto di 10 euro per gli uomini e 2 euro per le donne.

Inoltre i poliziotti hanno accertato che il personale non indossava la mascherina di protezione. Il presidente dell’associazione è stato dunque indagato per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento; inoltre è scattata la sanzione amministrativa poiché esercitava l’attività di discoteca nonostante fosse sprovvisto della licenza. Il locale è stato chiuso per 5 giorni.