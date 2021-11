‘Datemi 100.000 euro’: arrestato capocantiere

MESSINA – Arresti domiciliari per il direttore dei lavori di un cantiere a San Marco d’Alunzio, nel Messinese, indagato per tentata induzione indebita a dare o promettere utilità. Sono stati accertati alcuni episodi commessi da un ingegnere che nell’ambito dei lavori di consolidamento di un costone roccioso a valle di via Cappuccini, oggetto di precedenti frane”, abusando dei propri poteri ha tentato di convincere un imprenditore (incaricato dell’esecuzione di opere pubbliche destinate alla collettività) a commettere frodi contrattuali nei confronti dell’ente appaltante, pretendendo, dal medesimo imprenditore rilevanti somme di denaro, beni ed altre utilità, per fini strettamente personali (in particolare, la corresponsione di oltre 100.000 euro a titolo di tangente).

I lavori in particolare riguardavano la realizzazione di paratie in calcestruzzo. L’indagine lampo avviata poco meno di 4 mesi fa è scaturita dalla denuncia presentata alla guardia di finanza di Sant’Agata di Militello dall’imprenditore, il quale non ha inteso sottostare all’accordo.

Le modifiche “proposte” dall’indagato riguardavano la riduzione della lunghezza di alcuni tiranti in acciaio, che avrebbero consentito di generare delle economie di spesa ammontanti a circa 200.000 euro. Tale “risparmio”, secondo i propositi del direttore dei lavori, anziché essere riutilizzato nell’ambito dell’opera pubblica in corso di realizzazione, si sarebbe dovuto riflettere sul tornaconto personale dell’ingegnere e dell’impresa eventualmente compiacente.

Il direttore dei lavori, in definitiva, invece di porre in sicurezza un costone roccioso ad alto rischio idrogeologico, che, nel corso del tempo, è stato soggetto ad una serie di allarmanti movimenti franosi, mettendo a repentaglio l’incolumità pubblica e la stabilità delle infrastrutture (motivo per il quale l’amministrazione comunale, in varie occasioni, ha dovuto procedere allo sgombero delle abitazioni maggiormente compromesse, con soluzioni tampone), ha cercato di sfruttare la sua posizione, in modo da trarne un consistente vantaggio personale.