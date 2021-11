Covid, a Catania 243 nuovi positivi

Sono 604 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 32 in più rispetto a ieri. L’Isola è al settimo posto per contagi (al primo c’è il Veneto con 1.077). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 26.251, con il tasso di positività che scende leggermente dal 2,4 al 2,3%. Nove i decessi, 419 i guariti. Negli ospedali sono ricoverate 368 persone (-2), delle quali 47 in terapia intensiva (-3).

La Regione Sicilia ha comunicato che sul numero complessivo dei tamponi molecolari comunicati in data odierna, 156 sono relativi a periodi precedenti. Sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, 12 sono da riferirsi a prima del 6 novembre. Inoltre, i decessi sono tutti relativi a giorni precedenti.

Questa la divisione dei nuovi contagiati per provincia: 243 a Catania, 132 a Messina, 80 a Palermo, 68 a Siracusa, 30 a Trapani, 26 ad Agrigento, 20 a Caltanissetta, 11 a Ragusa, 6 a Enna.

In tutta Italia sono 8.569 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 7.891. Sono invece 67 le vittime in un giorno. Ieri erano state 60. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 595.812 (ieri erano stati 487.618). Il tasso di positività è all’1,4, in leggero calo rispetto all’1,6% di ieri. Sono invece 422 i pazienti in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 37 (ieri 34). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.509, ovvero 62 in più rispetto a ieri.