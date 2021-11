Segna sempre Moro

Segna sempre lui, anche in azzurro. Luca Moro, centravanti del Catania, si mette in evidenza pure con la nazionale Under 20.

Convocato dal commissario tecnico Alberto Bollini per il doppio impegno nel Torneo 8 Nazioni, il giovane attaccante rossazzurro, capocannoniere del girone C di Serie C con ben 13 reti all’attivo, ha fatto centro anche nel match disputato a Pesaro contro la Repubblica Ceca e perso per 2-1.

Moro, schierato titolare e rimasto in campo per l’intero incontro, ha firmato il gol che ha dimezzato le distanze dopo il doppio vantaggio dei cechi rendendosi autore di una giocata da attaccante di razza: avversario diretto saltato fintando il tiro col sinistro, rientro sul destro e potente botta incrociata sotto la traversa.

Per Luca, a segno 12 volte nelle ultime 9 gare col Catania, il momento magico continua.