Covid: +239 a Catania, +2 a Messina e 0 a Enna

Sono 382 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia. Ieri erano stati 295. L’Isola è al secondo posto in Italia (al primo c’è il Lazio con 388). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati circa 13.000 test, con il tasso di positività che si abbassa: dal 4,2 al 2,9%. Tre i morti, 152 i guariti. Salgono a 345 i ricoverati negli ospedali (+9), mentre quelli in terapia intensiva passano da 36 a 40 nel saldo tra ingressi e uscite.

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 239 a Catania, 58 a Palermo, 55 a Siracusa, 11 a Trapani, 6 ad Agrigento, 6 a Ragusa, 5 a Caltanissetta, 2 a Messina, 0 a Enna.

In tutta Italia sono 2.834 i nuovi positivi, ieri erano stati 2.818. Quarantuno le vittime in un giorno (ieri 20). Effettuati 238.354 test (ieri 146.725), il tasso di positività è all’1,2%, in calo rispetto all’1,9% di ieri.

Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 84.447 (725 in più nelle ultime 24 ore). Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.777.614, i morti 132.161. I dimessi e i guariti sono 4.561.006, con un incremento di 2.065 rispetto a ieri. Continua la risalita dei ricoveri per Covid: sono 385 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 21 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 34 (ieri 33). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.992 (ieri 2.863), ovvero 129 in più rispetto a ieri.