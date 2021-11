La Lega Pro ha fissato la data del recupero di Catania-Vibonese, in programma domenica scorsa e rinviata a causa dell’emergenza maltempo sulla città etnea.

La gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie C si giocherà mercoledì 10 novembre alle 20.30 al Massimino. Dopo la trasferta di Campobasso, in programma sabato, la formazione di Baldini si troverà di fronte un doppio turno casalingo affrontando prima la Vibonese e poi il Foggia, domenica 14.