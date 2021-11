Catania, cambia l’amministratore unico

Il Catania ha un nuovo amministratore unico. E’ Sergio Santagati, già direttore commerciale e marketing del club rossazzurro. Santagati, socio Sigi, prende il posto del dimissionario Nico Le Mura.

“Il Calcio Catania – si legge nella nota della società – rende noto di aver preso atto delle dimissioni dell’amministratore unico Nico Le Mura, già irrevocabilmente rassegnate due mesi addietro ed efficaci, secondo le disposizioni del codice civile, dal momento dell’accettazione dell’incarico da parte del nuovo amministratore. Sport Investment Group Italia ringrazia Nico Le Mura per il lavoro svolto nell’arco del mandato, caratterizzato da una virtuosa gestione economica, e per l’apporto garantito con grande senso di responsabilità e spirito di sacrificio in regime di prorogatio. L’assemblea dei soci ha provveduto a nominare amministratore unico il dottor Sergio Santagati, già direttore commerciale e marketing del nostro club: al manager catanese, i migliori auguri di buon lavoro”.