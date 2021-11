CALTANISSETTA – Il crollo di un muro al cimitero Angeli di Caltanissetta ha determinato anche la distruzione di una quindicina di loculi contenenti resti di inizio del secolo scorso. I vigili del fuoco, insieme ai dipendenti dell’Ufficio tecnico e al personale dell’Asp, sono al lavoro da questa mattina sotto la pioggia per mettere in sicurezza il muro, che sarà circondato da un’area transennata, e per cercare di restituire i resti ai propri cari. Probabilmente il muro, costituito da blocchi di tufo, ha risentito delle piogge battenti di queste ultime settimane che ne hanno determinato il crollo. Sempre i vigili del fuoco sono intervenuti sulla Sp 5, una strada vicinale che porta verso San Cataldo, dove si è inclinato un muro con sopra un albero pericolante.