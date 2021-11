Baldini chiama i tifosi

Conferenza stampa dell’allenatore del Catania, Francesco Baldini, alla vigilia della recupero casalingo con la Vibonese, in programma mercoledì alle 20.30 al Massimino.

FORMAZIONE. “Mancheranno gli squalificati Zanchi e Stancampiano, non abbiamo Moro per la convocazione in nazionale e i lungodegenti Frisenna, Pinto e Piccolo. Ho bisogno di ruotare i giocatori a disposizione, vedremo quale sarà la soluzione migliore. Al posto di Zanchi possono giocare Albertini e Rupolo, anche se quest’ultimo non è ancora al 100%. Rimpiazzare Moro non è semplice, ma Sipos si è sempre allenato bene e giocherà lui. Ceccarelli? Stava molto bene prima dell’infortunio, ora non è quello che ho visto all’inizio, ha grossi margini di crescita”.

VIBONESE. “Nelle ultime 6 partite ha perso solo col Palermo e viene da un percorso positivo. Ha cambiato qualcosa rispetto all’inizio passando dalla difesa a 4 a quella a 3 o a 5. Si è compattata dietro ed è sempre pronta a ripartire”.

CLASSIFICA. “Non la guardiamo, ma entrare in zona play off è sempre importante. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo mettere più fieno in cascina possibile”.

TIFOSI. “Il legame con i tifosi ci ha portato avanti in questo periodo difficile. Abbiamo voglia di continuare con loro questo percorso. Mi auguro che ci sia tanta gente allo stadio e che possa essere una festa perché ce lo meritiamo tutti. Per noi la parola d’ordine sarà lotta”.