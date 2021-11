Allattamento al seno: a Catania un nuovo ambulatorio

CATANIA – Un ambulatorio per tutte le mamme che desiderano allattare al seno il proprio bambino per preparare le future madri all’evento e per dare assistenza nell’allattamento fino al primo anno di vita. A sostenere le donne ci saranno un’ostetrica, una neonatologa e una psicologa.

L’ambulatorio sarà aperto dal prossimo 23 novembre al 2° piano del padiglione 3, in via Santa Sofia 78, tutti i giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18 previa prenotazione tramite Cup (tel 0941055190). Ad offrire questo nuovo servizio è l’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico di Catania.

Stamane, in occasione della Giornata mondiale della prematurità, è stata inaugurata la struttura. “Si tratta di una struttura strategica – ha detto il rettore Francesco Priolo -, visto che ancora oggi molti neonati nascono prima delle 37 settimane di gestazione. Per fortuna però nel nostro Paese la mortalità è bassissima. Il nuovo reparto può contare su tecnologie di altissima qualità e su azioni che favoriscono il contatto con mamma e papà tramite la marsupioterapia, la musicoterapia e l’allattamento materno, grazie al nuovo ambulatorio per il supporto all’allattamento al seno”.